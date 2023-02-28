В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

«Предусмотренные постановлением санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в части организации первичной вакцинации отдельных категорий граждан реализованы в полном объеме в установленные сроки и показали себя как эффективные. Таким образом, в связи с выполнением изложенных в постановлении требований принято решение о прекращении действия документа», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области отменили постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан против коронавируса. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что этом связано с «достижением поставленных целей».Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан было издано в октябре 2021 года. С того момента охват вакцинацией взрослого населения области составил 97,54%, а всего населения региона – 76,3%.По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости коронавирусом за январь 2023 года составил 153,7 на 100 тысяч населения (6242 случая). Это в 5,2 раза ниже уровня января 2022 года. Удельный вес «ковидных» пневмоний снизился с 5,6% в 2022 году до 4,4% в январе 2023 года.В ведомстве отмечают, что для защиты от коронавируса свердловчанам все равно нужно продолжать ставить прививки.Напомним, что в 2021 году сначала поставить прививку от коронавируса обязали всех, кто работает в сфере образования, муниципальные и государственные служащие, а также работников сферы обслуживания. Затем список расширили, включив туда также студентов и пенсионеров.