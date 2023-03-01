В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

К новому учебному году в Екатеринбурге после проведения капитального ремонта планируют открыть две школы. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы города Игорь Сутягин.По словам Сутягина, во втором квартале этого года сдадут школу №24, расположенную на улице Севастопольской, 1, и гимназию №99, находящуюся на улице Баумана, 17. Первое учебное заведение сможет принять 400 детей, а второе – 650.Игорь Сутягин отметил, что общие расходы на капремонт этих школ составили 460 миллионов рублей. Было предусмотрено софинансирование из федерального, областного и муниципального бюджетов. Учебный процесс в отремонтированных школах начнется с 1 сентября.Чиновник также анонсировал капитальный ремонт дошкольных учреждений в 2023 году. На ремонт детского сада на 150 мест, расположенного на улице XXII Партсъезда, предусмотрены затраты на сумму 118 миллионов рублей. Также планируется капремонт детского сада на 200 мест, находящегося на улице Новгородцевой, 7а. Для проведения работ предполагается привлечь средства инвесторов.