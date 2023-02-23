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ГИБДД выпустила предупреждение для водителей из-за снегопада в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
ГИБДД Свердловской области выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за осадков в виде мокрого снега.
Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности была возможность предотвратить ДТП.
Пешеходам при переходе дороги необходимо снимать капюшон, чтобы обеспечить видимость дороги. Также следует помнить, что тормозной путь машины на снежном покрытии значительно увеличивается.
Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности была возможность предотвратить ДТП.
Пешеходам при переходе дороги необходимо снимать капюшон, чтобы обеспечить видимость дороги. Также следует помнить, что тормозной путь машины на снежном покрытии значительно увеличивается.
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