ГИБДД выпустила предупреждение для водителей из-за снегопада в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ГИБДД Свердловской области выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за осадков в виде мокрого снега.Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности была возможность предотвратить ДТП.Пешеходам при переходе дороги необходимо снимать капюшон, чтобы обеспечить видимость дороги. Также следует помнить, что тормозной путь машины на снежном покрытии значительно увеличивается.