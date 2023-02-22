На Производстве сплавов цветных металлов установили трансформаторную подстанцию

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В филиале «Производство сплавов цветных металлов» «Уралэлектромеди» началась пуско-наладка блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП). Её установка связана с модернизацией энергохозяйства производства. Благодаря подстанции питание электроэнергией машин и агрегатов станет безотказным и более надежным.По словам главного энергетика «Уралэлектромеди» Александра Белоусова, блочная подстанция представляет собой сооружение из армированного корпуса с бетонными секциями, где находятся распределительные устройства низкого и высокого напряжения и два силовых трансформатора. В случае возникновения перебоев с электроснабжением на линии автоматически включится резервное питание.Основное преимущество такой подстанции – неприхотливость к условиям окружающей среды. Она может использоваться при разных температурах и высокой влажности. После запуска БКТП две подстанции филиала, отслужившие более 50 лет, будут выведены из эксплуатации.Новый энергетический объект установлен между зданием управления и ремонтно-механическим цехом. Все работы по обустройству фундамента и монтажу выполнили специалисты подрядных организаций.В настоящее время подрядчик проводит работы по наладке и подключению оборудования. В ближайшее время вокруг БКТП будет построена металлическая площадка для обслуживания. Подстанцию запустят в эксплуатацию во втором квартале этого года.