В 134 домах в Екатеринбурге отключат отопление и горячую воду

«С 6 часов до 24 часов 6 марта 2023 года в связи с ремонтными работами на сетях АО «ЕТК» будут отключены подающий и обратный трубопроводы на участке тепломагистрали М-07 от ТК 07–13 до ТК 07–20», – сказано в предупреждении.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурге более 100 домов останутся без отопления и горячей воды. «ЭнергосбыТ Плюс» оповестила управляющие компании о приостановке подачи тепла 6 марта из-за ремонта, сообщает Е1.RU.Отопление будет отключено в 134 зданиях на улицах Смазчиков, Уральской, Пионеров, Солнечной, Тобольской, Уральской и Советской. Из них 103 дома – многоквартирные.В Свердловском филиале «Т Плюс» добавили, что ремонт поврежденной магистрали специально переносили на более теплый день. 6 марта, по предварительным прогнозам, в Екатеринбурге днем ожидается -2…0°С.Как рассказали в филиале «Т Плюс», диагностические службы обнаружили повреждение на магистрали на улице Пионеров. Повреждение незначительное, но его нужно устранить, чтобы не допустить прорыва трубы. За участком в месте повреждения сейчас наблюдают специалисты диагностической службы.