Возрастное ограничение 18+
Морозы ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области ожидаются морозы до -29°С. В Екатеринбурге будет теплее: до -17°С ночью и от -1 до -11°С днем.
Сегодня, 2 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Днем -4…-9°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -4…-6°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 3 марта, в регионе облачно, местами небольшой снег. Ночью -15…-20°С, на севере до -20°С. Днем -8…-13°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно, преимущественно без осадков. Ночью -15…-17°С, днем -9…-11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 4 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в горах до умеренного. Ночью -14…-19°С, на севере до -24°С, на крайнем севере до -29°С. Днем -1…-6°С, на севере до -11°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -1…-3°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 2 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Днем -4…-9°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -4…-6°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 3 марта, в регионе облачно, местами небольшой снег. Ночью -15…-20°С, на севере до -20°С. Днем -8…-13°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно, преимущественно без осадков. Ночью -15…-17°С, днем -9…-11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 4 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в горах до умеренного. Ночью -14…-19°С, на севере до -24°С, на крайнем севере до -29°С. Днем -1…-6°С, на севере до -11°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -1…-3°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Конец недели в Свердловской области будет холодным и снежным
23 февраля 2023
23 февраля 2023
В уральской столице KIA протаранила забор и вылетела на тротуар
25 февраля 2023
25 февраля 2023