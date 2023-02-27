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В Екатеринбурге увеличится количество детских лагерей
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в 2023 году увеличится количество лагерей и детей, которые в них отдохнут. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко.
По данным Шевченко, количество загородных лагерей не изменится, их будет 18. Но отдохнут в лагерях больше детей – 25 430 человек (в 2022 году – 23 953). Смены будут не только оздоровительными, но и профильными. Продолжительность смен – 7, 14 и 21 день.
Санатории, которые работают в течение всего года, увеличат свои показатели вдвое. В них оздоровятся 8 356 детей (в 2022 году – 4 360). Количество санаториев определят по результатам конкурсных процедур. Внеочередное право на путевки получат дети мобилизованных и участников боевых действий.
Увеличится число лагерей с дневным пребыванием. В 2022 году 133 таких лагеря посещали 28 867 детей, а в 2023 году откроется 159 организаций, который примут 30 тысяч ребят. Это станет возможным благодаря организации смен в городских лагерях в весенние и осенние каникулы. С 27 марта по 1 апреля 75 школ ждут 6 435 детей на семидневные смены, а с 30 октября по 5 ноября 32 школы примут почти 2 тысячи ребят.
Летом городские лагеря откроются на базе 147 школ, 4 учреждений дополнительного образования и 8 детских садов. Их будут посещать 21 610 человек.
Прием заявлений на предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря стартовал 15 февраля и продлится до 15 марта. В лагеря с дневным пребыванием можно записаться с 5 по 19 марта, а в санатории – с 15 по 29 апреля.
По данным Шевченко, количество загородных лагерей не изменится, их будет 18. Но отдохнут в лагерях больше детей – 25 430 человек (в 2022 году – 23 953). Смены будут не только оздоровительными, но и профильными. Продолжительность смен – 7, 14 и 21 день.
Санатории, которые работают в течение всего года, увеличат свои показатели вдвое. В них оздоровятся 8 356 детей (в 2022 году – 4 360). Количество санаториев определят по результатам конкурсных процедур. Внеочередное право на путевки получат дети мобилизованных и участников боевых действий.
Увеличится число лагерей с дневным пребыванием. В 2022 году 133 таких лагеря посещали 28 867 детей, а в 2023 году откроется 159 организаций, который примут 30 тысяч ребят. Это станет возможным благодаря организации смен в городских лагерях в весенние и осенние каникулы. С 27 марта по 1 апреля 75 школ ждут 6 435 детей на семидневные смены, а с 30 октября по 5 ноября 32 школы примут почти 2 тысячи ребят.
Летом городские лагеря откроются на базе 147 школ, 4 учреждений дополнительного образования и 8 детских садов. Их будут посещать 21 610 человек.
Прием заявлений на предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря стартовал 15 февраля и продлится до 15 марта. В лагеря с дневным пребыванием можно записаться с 5 по 19 марта, а в санатории – с 15 по 29 апреля.
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