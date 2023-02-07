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С 15 февраля в Екатеринбурге стартует запись детей в загородные лагеря
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге с 15 февраля начинается прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Запись в загородные лагеря будет осуществляться с 15 февраля по 15 марта, в городские лагеря – с 5 по 19 марта, в санатории – с 15 по 29 апреля.
Родители могут подать заявление на предоставление путевки в загородный лагерь через портал Госуслуг, а также в отделениях Центра муниципальных услуг Многофункционального центра Свердловской области. Подать заявку в городской лагерь можно непосредственно в образовательных организациях.
Если родители будут подавать заявление в электронном виде, то необходимо в течение пяти рабочих дней явиться с подлинниками документов в МФЦ или ЦМУ для подтверждения сведений. Реестры подтвержденных заявлений разместят на сайтах департамента образования Екатеринбурга, районных администраций и школ: в загородные лагеря – 24 марта, в городские лагеря – 29 марта, в санатории – 5 мая.
В пресс-службе мэрии отмечают, что заявления можно подать в три лагеря, указав в разные смены. Заявления на свободные места будут приниматься в течение оздоровительной кампании. Памятка для родителей опубликована на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Детская оздоровительная кампания».
Запись в загородные лагеря будет осуществляться с 15 февраля по 15 марта, в городские лагеря – с 5 по 19 марта, в санатории – с 15 по 29 апреля.
Родители могут подать заявление на предоставление путевки в загородный лагерь через портал Госуслуг, а также в отделениях Центра муниципальных услуг Многофункционального центра Свердловской области. Подать заявку в городской лагерь можно непосредственно в образовательных организациях.
Если родители будут подавать заявление в электронном виде, то необходимо в течение пяти рабочих дней явиться с подлинниками документов в МФЦ или ЦМУ для подтверждения сведений. Реестры подтвержденных заявлений разместят на сайтах департамента образования Екатеринбурга, районных администраций и школ: в загородные лагеря – 24 марта, в городские лагеря – 29 марта, в санатории – 5 мая.
В пресс-службе мэрии отмечают, что заявления можно подать в три лагеря, указав в разные смены. Заявления на свободные места будут приниматься в течение оздоровительной кампании. Памятка для родителей опубликована на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Детская оздоровительная кампания».
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