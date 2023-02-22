Цифровая экосистема МТС признана лидером B2B-телекома в двух сегментах

«Системы безопасности, видеонаблюдение, «умные» датчики, следящие за потреблением воды и энергоресурсов, контроллеры, трекеры, устанавливаемые на транспортные средства – вот самые распространённые сегодня устройства для сетей IoT. В Екатеринбурге интернет вещей обеспечивает управление праздничной иллюминацией, которую жители города наблюдают ежевечерне. Каждая светодинамическая конструкция, размещенная почти на всех фонарных столбах в центре уральской столицы, имеет отдельный контроллер и специальную sim-карту. Такое IoT-решение позволяет менять сценарии подсветки c единого городского сервера, настраивая индивидуальные схемы для отдельных событий», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Цифровая экосистема МТС по итогам 2022 года признана лидером B2B-телекома в двух сегментах. По оценке аналитического агентства ONSIDE, компания занимает наибольшую долю рынка M2M/IoT-подключений (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей) и публично объявленных проектов Private LTE (выделенных LTE-сетей) среди российских операторов мобильной связи. В Свердловской области технологии M2M/IoT используют в городском хозяйстве и сфере недвижимости.В прошлом году МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке М2М. За год прирост абонентской базы составил 22,8%. Всего сегмент M2M/IoT-подключений операторов мобильной связи вырос за год на 28,8% – с 11,1 миллиона подключений до 14,3 миллиона.Согласно данным ONSIDE, всего за 2022 года количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 миллиона, с учетом B2C, но без учета умных часов и фитнес-трекеров. Затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.Аналитики подсчитали, что за прошлый год рынок выделенных LTE-сетей (Private LTE) вырос с 1,2 миллиарда рублей до 1,5 миллиарда рублей (+20%). Среди публично объявленных проектов наибольшее количество выделенных коммерческих сетей LTE развернуто компанией МТС – 12 сетей или 37% от всех проектов на рынке.