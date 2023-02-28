На уборку Екатеринбурга вышел 461 рабочий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают очищать улицы от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.По данным комитета благоустройства администрации города, минувшей ночью в уборке мегаполиса было задействовано 88 рабочих и 267 спецмашин.Сегодня на дальнейшую очистку города вышел 461 рабочий, задействовано 190 единиц спецтехники.