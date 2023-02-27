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Екатеринбуржцы выбрали лучшую елку для ледового городка на площади 1905 года
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подвели итоги опроса о лучшем новогоднем дереве для ледового городка на площади 1905 года. Опрос проходил в системе «Активный Екатеринбург».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, большинство голосов набрала искусственная ель, имитирующая живую. За этот вариант проголосовали 62% респондентов.
На втором месте оказалась искусственная конусовидная ель (19% голосов), а на третьем – живая ель (17%).
Ранее в мэрии заявляли, что мнение горожан учтят при декорировании площади 1905 года в честь Нового года-2024.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, большинство голосов набрала искусственная ель, имитирующая живую. За этот вариант проголосовали 62% респондентов.
На втором месте оказалась искусственная конусовидная ель (19% голосов), а на третьем – живая ель (17%).
Ранее в мэрии заявляли, что мнение горожан учтят при декорировании площади 1905 года в честь Нового года-2024.
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