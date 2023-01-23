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В Екатеринбурге запустили опрос о новогодней елке на площади 1905 года
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проводят новый опрос. На этот раз горожане будут решать, какую новогоднюю елку устанавливать на площади 1905 года.
На выбор екатеринбуржцам представили три варианта:
- искусственная конусовидная ель;
- живая ель;
- искусственная ель, имитирующая живую.
Горожане также могут предложить свой вариант. Принять участие в голосовании можно с 12.00 31 января до 12.00 28 февраля.
На выбор екатеринбуржцам представили три варианта:
- искусственная конусовидная ель;
- живая ель;
- искусственная ель, имитирующая живую.
Горожане также могут предложить свой вариант. Принять участие в голосовании можно с 12.00 31 января до 12.00 28 февраля.
«Мнение горожан будет учтено при декорировании площади 1905 года в честь Нового года – 2024», – заявили в пресс-службе мэрии.
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