В Екатеринбурге запустили опрос о новогодней елке на площади 1905 года

«Мнение горожан будет учтено при декорировании площади 1905 года в честь Нового года – 2024», – заявили в пресс-службе мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости