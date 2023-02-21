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Суд обязал отремонтировать инфекционное отделение больницы в Талице
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Талице прокуратура провела проверку в здании инфекционного отделения районной больницы и установила множественные дефекты.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в инфекционном отделении больницы обнаружены многочисленные дефекты стен, пола, потолка, дверей, оконных рам и подоконников.
Нагревательные приборы всех помещений имеют многочисленные отслоения, что не позволяет провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Из-за деформации окон невозможно проветривать палаты. Двери между коридорами и палатами не плотно прилегают к проемам.
Помимо этого, туалеты на первом и втором этажах не оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Возле инфекционного отделения также нет крытой площадки для обработки транспорта.
Прокурор района направил в Талицкий районный суд исковое заявление об обязании областного Минздрава в течение пяти месяцев профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений. Районная больница после выделения средств должна устранить нарушения. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в инфекционном отделении больницы обнаружены многочисленные дефекты стен, пола, потолка, дверей, оконных рам и подоконников.
Нагревательные приборы всех помещений имеют многочисленные отслоения, что не позволяет провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Из-за деформации окон невозможно проветривать палаты. Двери между коридорами и палатами не плотно прилегают к проемам.
Помимо этого, туалеты на первом и втором этажах не оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Возле инфекционного отделения также нет крытой площадки для обработки транспорта.
«Указанные нарушения могут привести к распространению инфекционных заболеваний», – отмечают в прокуратуре.
Прокурор района направил в Талицкий районный суд исковое заявление об обязании областного Минздрава в течение пяти месяцев профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений. Районная больница после выделения средств должна устранить нарушения. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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