Суд обязал отремонтировать инфекционное отделение больницы в Талице

«Указанные нарушения могут привести к распространению инфекционных заболеваний», – отмечают в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице прокуратура провела проверку в здании инфекционного отделения районной больницы и установила множественные дефекты.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в инфекционном отделении больницы обнаружены многочисленные дефекты стен, пола, потолка, дверей, оконных рам и подоконников.Нагревательные приборы всех помещений имеют многочисленные отслоения, что не позволяет провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Из-за деформации окон невозможно проветривать палаты. Двери между коридорами и палатами не плотно прилегают к проемам.Помимо этого, туалеты на первом и втором этажах не оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Возле инфекционного отделения также нет крытой площадки для обработки транспорта.Прокурор района направил в Талицкий районный суд исковое заявление об обязании областного Минздрава в течение пяти месяцев профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений. Районная больница после выделения средств должна устранить нарушения. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.