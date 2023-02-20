Свердловские депутаты поддержали новые правила платы за капремонт

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении поддержали поправки в закон о капремонте в многоквартирных домах.Согласно документу, отменяется требование устанавливать размеры взносов за капремонт на три года. Эта процедура теперь станет ежегодной.Также не за четыре, а за три месяца собственники квартир в многоквартирных домах теперь будут принимать решение о том, отдавать взносы на капремонт в «общий котел» либо аккумулировать на спецсчетах.Третья корректировка касалась отмены трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках. Это вызвало больше всего обсуждений. Однако губернатор Евгений Куйвашев внес в Заксобрание поправки, отменяющие третью корректировку. Трехлетний мораторий решено сохранить.