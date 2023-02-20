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Свердловские депутаты поддержали новые правила платы за капремонт
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении поддержали поправки в закон о капремонте в многоквартирных домах.
Согласно документу, отменяется требование устанавливать размеры взносов за капремонт на три года. Эта процедура теперь станет ежегодной.
Также не за четыре, а за три месяца собственники квартир в многоквартирных домах теперь будут принимать решение о том, отдавать взносы на капремонт в «общий котел» либо аккумулировать на спецсчетах.
Третья корректировка касалась отмены трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках. Это вызвало больше всего обсуждений. Однако губернатор Евгений Куйвашев внес в Заксобрание поправки, отменяющие третью корректировку. Трехлетний мораторий решено сохранить.
Согласно документу, отменяется требование устанавливать размеры взносов за капремонт на три года. Эта процедура теперь станет ежегодной.
Также не за четыре, а за три месяца собственники квартир в многоквартирных домах теперь будут принимать решение о том, отдавать взносы на капремонт в «общий котел» либо аккумулировать на спецсчетах.
Третья корректировка касалась отмены трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках. Это вызвало больше всего обсуждений. Однако губернатор Евгений Куйвашев внес в Заксобрание поправки, отменяющие третью корректировку. Трехлетний мораторий решено сохранить.
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