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В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль

18.34 Вторник, 28 февраля 2023
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Страшно, когда заболевает ребёнок. Ещё страшнее, когда заболевает «ребёнок» животного. Ведь человеческий детёныш, даже маленький, может хотя бы дать понять, где у него болит.

В ветклинику доктора Тебенькова в Екатеринбурге попал щенок, который страдает от постоянной боли. Она такая сильная, что 3-месячный малыш воет и старается убежать от неё на подгибающихся лапах. И это тот случай, когда внешние осмотры не дают понять, что же не так с недавно появившейся на свет собачкой. Мише (как назвали щенка) необходимы сложные исследования, включающие рентген, биопсию, ПЦР и МРТ. Среди любителей животных объявлен сбор средств на эти дорогостоящие обследования. Всего нужно собрать около 20 тысяч рублей (с учётом нахождения щенка на стационаре, под постоянным наблюдением ветеринаров).

Сбором денег для Миши и опекой над ним занимается приют для травмированных животных «Клякса». Самый простой способ присоединиться к этому благому делу — перевести любую посильную сумму на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона 89126025666.

Меж тем, в «Кляксе» ждут приглашений в новые дома десятки животных, которые уже получили лечение. Так, например, «на выданье» у приюта ослепшая на оба глаза кошечка Василиса. Она уже научилась полноценно жить без зрения, ориентируясь на слух и запахи. В соседней от василисиной клетке сидит Стёпа, тоже с проблемным зрением. Ему особенно не терпится переехать в новый дом и, наконец-то, набегаться вдоволь, потратить хоть немного свою неуёмню энергию. Других подопечных «Кляксы», вылеченных и теперь ищущих добрых хозяев, можно посмотреть в ВК-группе «Клякса 9 жизней».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
16:27 Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
15:55 С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов
15:14 Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
14:59 Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
14:23 В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело о грабеже труженицы тыла
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09:26 На Кольцовском тракте пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал его внук
09:00 Поставка свердловской древесины в Узбекистан сорвалась из-за жуков-усачей
23:12 ФК «Урал» прошёл «Ростов» в Кубке России и продлил свою беспроигрышную серию
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