В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшно, когда заболевает ребёнок. Ещё страшнее, когда заболевает «ребёнок» животного. Ведь человеческий детёныш, даже маленький, может хотя бы дать понять, где у него болит.В ветклинику доктора Тебенькова в Екатеринбурге попал щенок, который страдает от постоянной боли. Она такая сильная, что 3-месячный малыш воет и старается убежать от неё на подгибающихся лапах. И это тот случай, когда внешние осмотры не дают понять, что же не так с недавно появившейся на свет собачкой. Мише (как назвали щенка) необходимы сложные исследования, включающие рентген, биопсию, ПЦР и МРТ. Среди любителей животных объявлен сбор средств на эти дорогостоящие обследования. Всего нужно собрать около 20 тысяч рублей (с учётом нахождения щенка на стационаре, под постоянным наблюдением ветеринаров).Сбором денег для Миши и опекой над ним занимается приют для травмированных животных «Клякса». Самый простой способ присоединиться к этому благому делу — перевести любую посильную сумму на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона 89126025666.Меж тем, в «Кляксе» ждут приглашений в новые дома десятки животных, которые уже получили лечение. Так, например, «на выданье» у приюта ослепшая на оба глаза кошечка Василиса. Она уже научилась полноценно жить без зрения, ориентируясь на слух и запахи. В соседней от василисиной клетке сидит Стёпа, тоже с проблемным зрением. Ему особенно не терпится переехать в новый дом и, наконец-то, набегаться вдоволь, потратить хоть немного свою неуёмню энергию. Других подопечных «Кляксы», вылеченных и теперь ищущих добрых хозяев, можно посмотреть в ВК-группе «Клякса 9 жизней».