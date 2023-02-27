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Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суды Свердловской области в 2022 году привлекли к административной ответственности 17 557 человек. Наказание в виде штрафа назначено 14 659 свердловчанам.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, общая сумма штрафов в прошлом году составила 83 569 895 рублей.
Большинство правонарушений связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч). Суды региона рассмотрели 3 117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранцев. В отношении 2 089 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы России.
За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к административной ответственности привлекли 2 330 человек. За грубые нарушения ПДД, повлекшие причинение вреда здоровью, а также за оставление места ДТП к административной ответственности привлечено около 600 свердловчан.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, общая сумма штрафов в прошлом году составила 83 569 895 рублей.
Большинство правонарушений связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч). Суды региона рассмотрели 3 117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранцев. В отношении 2 089 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы России.
За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к административной ответственности привлекли 2 330 человек. За грубые нарушения ПДД, повлекшие причинение вреда здоровью, а также за оставление места ДТП к административной ответственности привлечено около 600 свердловчан.
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