Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Суды Свердловской области в 2022 году привлекли к административной ответственности 17 557 человек. Наказание в виде штрафа назначено 14 659 свердловчанам.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, общая сумма штрафов в прошлом году составила 83 569 895 рублей.Большинство правонарушений связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч). Суды региона рассмотрели 3 117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранцев. В отношении 2 089 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы России.За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к административной ответственности привлекли 2 330 человек. За грубые нарушения ПДД, повлекшие причинение вреда здоровью, а также за оставление места ДТП к административной ответственности привлечено около 600 свердловчан.