С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коммунальщики продолжают устранять в Екатеринбурге последствия снегопада. За сутки специалисты вывезли с улиц города более 9 556 тонн снега.В пресс-службе мэрии сообщили, что в уборке Екатеринбурга в минувшие сутки было задействовано 559 рабочих и 461 единица спецтехники. Для борьбы с гололедом израсходовали порядка 29 тысяч тонн ПГМ и фракционного песка.Сегодня днем уборка города продолжается. На очистку улиц вышли 463 рабочих и 207 единиц спецтехники.