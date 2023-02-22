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С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Коммунальщики продолжают устранять в Екатеринбурге последствия снегопада. За сутки специалисты вывезли с улиц города более 9 556 тонн снега.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в уборке Екатеринбурга в минувшие сутки было задействовано 559 рабочих и 461 единица спецтехники. Для борьбы с гололедом израсходовали порядка 29 тысяч тонн ПГМ и фракционного песка.
Сегодня днем уборка города продолжается. На очистку улиц вышли 463 рабочих и 207 единиц спецтехники.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в уборке Екатеринбурга в минувшие сутки было задействовано 559 рабочих и 461 единица спецтехники. Для борьбы с гололедом израсходовали порядка 29 тысяч тонн ПГМ и фракционного песка.
Сегодня днем уборка города продолжается. На очистку улиц вышли 463 рабочих и 207 единиц спецтехники.
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