Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» проведут несколько международных соревнований. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Как сообщили в департаменте информполитики региона, с 9 по 13 марта в комплексе пройдут соревнования по лыжному двоеборью среди мужчин и соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. С 23 по 27 ноября проведут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, а с 30 ноября по 4 декабря – соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.Куйвашев поручил создать оргкомитет по подготовке соревнований. Министерствам и ведомствам поручено провести мероприятия на высоком организационном уровне.Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что в соревнованиях в марте планируется участие 232 спортсменов из России и Казахстана. Ожидается подтверждение об участии спортсменов их Кореи, Китая и Турции.На соревнования заявлены сильнейшие лыжники России, в том числе серебряные призеры Олимпийских Игр 2022 года в Пекине: Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и другие лидеры сборной команды РФ, включая свердловчан Илью Манькова и Кристину Прокопьеву.