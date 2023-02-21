В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю с 20 по 26 февраля в Свердловской области зарегистрировано 27 736 случаев ОРВИ. Это на 27,59% ниже уровня прошлой недели и на 17,16% ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует грипп В. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), SARS-CoV-2, РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.Неблагополучными по заболеваемости являются Камышлов и Камышловский район, ГО Богданович и Краснотурьинск, Туринский и Арамильский городские округа. На Екатеринбург приходится 12 500 заболевших, что на 20,95% ниже уровня прошлой недели.Кроме того, по предварительным диагнозам зарегистрировано 453 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,06% ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрирован 161 случай заболевания.