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В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За неделю с 20 по 26 февраля в Свердловской области зарегистрировано 27 736 случаев ОРВИ. Это на 27,59% ниже уровня прошлой недели и на 17,16% ниже среднего многолетнего уровня.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует грипп В. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), SARS-CoV-2, РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.
Неблагополучными по заболеваемости являются Камышлов и Камышловский район, ГО Богданович и Краснотурьинск, Туринский и Арамильский городские округа. На Екатеринбург приходится 12 500 заболевших, что на 20,95% ниже уровня прошлой недели.
Кроме того, по предварительным диагнозам зарегистрировано 453 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,06% ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрирован 161 случай заболевания.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует грипп В. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), SARS-CoV-2, РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.
Неблагополучными по заболеваемости являются Камышлов и Камышловский район, ГО Богданович и Краснотурьинск, Туринский и Арамильский городские округа. На Екатеринбург приходится 12 500 заболевших, что на 20,95% ниже уровня прошлой недели.
Кроме того, по предварительным диагнозам зарегистрировано 453 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,06% ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрирован 161 случай заболевания.
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