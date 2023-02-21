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В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ

11.54 Вторник, 28 февраля 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За неделю с 20 по 26 февраля в Свердловской области зарегистрировано 27 736 случаев ОРВИ. Это на 27,59% ниже уровня прошлой недели и на 17,16% ниже среднего многолетнего уровня.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует грипп В. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), SARS-CoV-2, РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Неблагополучными по заболеваемости являются Камышлов и Камышловский район, ГО Богданович и Краснотурьинск, Туринский и Арамильский городские округа. На Екатеринбург приходится 12 500 заболевших, что на 20,95% ниже уровня прошлой недели.

Кроме того, по предварительным диагнозам зарегистрировано 453 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,06% ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрирован 161 случай заболевания.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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23:12 ФК «Урал» прошёл «Ростов» в Кубке России и продлил свою беспроигрышную серию
21:16 Житель Ирбита доехал на чужом автомобиле до «уголовки»
20:39 Память убитого Бориса Немцова в Екатеринбурге почтили тихо
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19:12 Перед судом Серова предстанет «спонтанная» воровка
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