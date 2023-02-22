В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке дороги в районе дома №59 на улице Рощинской. Ограничения будут действовать с 21 марта по 20 апреля.Перекрытие связано со строительством сети водоснабжения к дому №59 на Рощинской. Закрытый участок можно будет объехать по улицам Патриотов, Шатровой и Алтайской.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.