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В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую

09.51 Вторник, 28 февраля 2023
Общество
Улица Рощинская. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивный снимок)
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке дороги в районе дома №59 на улице Рощинской. Ограничения будут действовать с 21 марта по 20 апреля.

Перекрытие связано со строительством сети водоснабжения к дому №59 на Рощинской. Закрытый участок можно будет объехать по улицам Патриотов, Шатровой и Алтайской.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:21 Осужденные стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей в Свердловской области
14:53 ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали для пациентов детского онкоцентра 365 000 рублей
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