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Екатеринбург вошёл в ТОП-10 самых культурно богатых российских городов

19.51 Понедельник, 27 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Сотрудники Высшей школы экономики разработали Индекс культурного капитала городов, который составляется по 25 показателям. Это было сделано для того, чтобы лучше планировать развитие жизни россиян. Первое применение Индекса дало неожиданные результаты.

Ни Москва, ни «культурная столица» Санкт-Петербург в десятку «самых культурных» не попали. Первая оказалась на 28-м месте рейтинга, а Питер — лишь на 13-м. Первые три места заняли Петрозаводск, Белгород и Томск. Екатеринбург в десятку попал, хоть и на 9-е место списка. Уральская столица вообще оказалась единственным мегаполисом в верхней десятке, остальные места распределились между небольшими российскими городами.

Уровень культуры города авторами Индекса определялся набором знаний, навыков и умений каждого отдельного жителя, приобретаемыми благодаря образованию, жизненному опыту, культурному наследию и общению в ходе жизни в том или ином городе. То есть, рейтинг составлялся не по тому, сколько музеев или театров есть в населённом пункте, а исходя из того, какие возможности для накопления и использования культурного капитала имеется у каждого горожанина. «При создании индекса эксперты ВШЭ базировались на теории культурного капитала Пьера Бурдье, концепции множества Паоло Вирно и теории культурализации Андреаса Реквица», — сообщает официальный сайт Высшей школы экономики.

Согласно экспертам ВШЭ, высокое место в рейтинге Екатеринбургу удалось получить, в первую очередь, благодаря «воплощённому» фактору, то есть, обилию фестивалей и конкурсов, курсов иностранных языков и повышения квалификации.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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