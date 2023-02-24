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Екатеринбуржцы смогут увидеть северное сияние
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня ночью жители Екатеринбурга смогут увидеть северное сияние. Об этом сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ, ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед.
Полярное сияние ночью екатеринбуржцы смогут увидеть в северной части неба.
«Вечером обещают прояснение погоды. Прогнозируется планетарный К-индекс около 7. При таком показателе можно вести наблюдение, но за чертой города, где небо темнее», – рассказал Владилен Санакоев.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ, ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед.
Полярное сияние ночью екатеринбуржцы смогут увидеть в северной части неба.
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