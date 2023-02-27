В Свердловской области по статье о дискредитации ВС РФ за год оштрафовали 124 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Суды Свердловской области за 2022 год оштрафовали 124 человек по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии). Об этом на пресс-конференции заявил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.Дмитриев отметил, что другие виды наказания кроме штрафа по статье 20.3.3 КоАП РФ не предусмотрены. Максимальный штраф для физлиц – 100 тысяч рублей, для должностных – 300 тысяч рублей, для юридических – один миллион рублей.Всего за 2022 год районные и городские суды, а также мировые судьи региона рассмотрели более 1,37 миллиона дела. Еще 32 тысячи дел поступило в Свердловский областной суд. Из них более миллиона дел связаны с гражданскими исками.