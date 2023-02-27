Осужденные стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в 2022 году в три раза увеличилось количество исков от осужденных к лишению свободы. Они жалуются на нарушения условий содержания под стражей и требуют компенсацию от ФСИН.Как сообщили на итоговом совещании, посвященном работе судов Свердловской области в 2022 году, за год суды региона рассмотрели 879 таких дел, а в 2021 году – только 284.Почти в половине случаев исковые требования осужденных были удовлетворены судами полностью или частично. Общая сумма компенсации составила 4 720 тысяч рублей.