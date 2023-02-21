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Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 27 февраля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 15 м/сек и сильные осадки в виде снега.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 15 м/сек и сильные осадки в виде снега.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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