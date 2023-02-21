Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 27 февраля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 15 м/сек и сильные осадки в виде снега.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.