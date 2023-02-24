ХК «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат «сухой» победой

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встречался с «Сибирью». Матч прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 2:0 в пользу екатеринбуржцев.Матч проходил в стиле, в котором обычно проходят встречи плей-офф - на протяжении 53 минут игры команды не могли поразить ворота друг друга. И «Сибирь», и «Автомобилист» старались действовать осторожно и не очень часто наносили опасные броски по воротам.Счёт на 54-й минуте открыл капитан «Автомобилиста» Сергей Широков. В концовке встречи хозяева льда сняли вратаря, а затем судьиудалили игрока «Автомобилиста», но в формате 6 на 4 новосибирцы не смогли забросить шайбу. Точку в матче поставил Данил Романцев, поразивший пустые ворота.Вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков оформил в этом матче «сухарь», отразив 26 бросков.По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» набрал 83 очка. Кто станет соперником екатеринбуржцев в первом раунде Кубка Гагарина, решится сегодня после завершения других матчей - по турнирным раскладам им могут стать уфимский «Салават Юлаев» или магнитогорский «Металлург».