В столице Урала умер главврач Клинико-диагностического центра города





– говорится в сообщении регионального Минздрава. «Яков Бейкин проводил большую работу по внедрению новых диагностических лабораторных технологий в науку и практику здравоохранения. Под его руководством работали опытные высококвалифицированные специалисты по лабораторной диагностике разного профиля, которые способны грамотно и четко решать задачи любой сложности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался главный врач Клинико-диагностического центра Яков Борисович Бейкин. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.Он был доктором медицинских наук, профессором, врачом высшей аттестационной категории, а также заслуженным врачом России.Прощание состоится во вторник, 28 февраля.