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В столице Урала умер главврач Клинико-диагностического центра города
Общество
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался главный врач Клинико-диагностического центра Яков Борисович Бейкин. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
Он был доктором медицинских наук, профессором, врачом высшей аттестационной категории, а также заслуженным врачом России.
Прощание состоится во вторник, 28 февраля.
Он был доктором медицинских наук, профессором, врачом высшей аттестационной категории, а также заслуженным врачом России.
«Яков Бейкин проводил большую работу по внедрению новых диагностических лабораторных технологий в науку и практику здравоохранения. Под его руководством работали опытные высококвалифицированные специалисты по лабораторной диагностике разного профиля, которые способны грамотно и четко решать задачи любой сложности»,
– говорится в сообщении регионального Минздрава.
Прощание состоится во вторник, 28 февраля.
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