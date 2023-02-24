Дорожники предупредили о сильном снегопаде в Свердловской области





– рассказали дорожники. «На настоящее время на региональных дорогах фиксируется небольшой снег. Прогнозируемая высота снежного покрова в воскресенье не превысит пяти сантиметров»,





– напомнили в ДИПе. «Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Региональное управление автомобильных дорог предупреждает о сильном снегопаде в Свердловской области в понедельник, 27 февраля. За сутки высота снежного покрова может превысить 10 сантиметров.Как сообщает департамент информационной политики региона, для ликвидации непогоды на дороги выведут более 400 снегоуборочных машин.Сейчас на дорогах работает 241 единица техники.Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог (343) 262-50-65.