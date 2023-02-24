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Дорожники предупредили о сильном снегопаде в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Региональное управление автомобильных дорог предупреждает о сильном снегопаде в Свердловской области в понедельник, 27 февраля. За сутки высота снежного покрова может превысить 10 сантиметров.
Как сообщает департамент информационной политики региона, для ликвидации непогоды на дороги выведут более 400 снегоуборочных машин.
Сейчас на дорогах работает 241 единица техники.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.
Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог (343) 262-50-65.
Как сообщает департамент информационной политики региона, для ликвидации непогоды на дороги выведут более 400 снегоуборочных машин.
«На настоящее время на региональных дорогах фиксируется небольшой снег. Прогнозируемая высота снежного покрова в воскресенье не превысит пяти сантиметров»,
– рассказали дорожники.
Сейчас на дорогах работает 241 единица техники.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.
«Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями»,
– напомнили в ДИПе.
Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог (343) 262-50-65.
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