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В Первоуральске екатеринбургский зооспасатель вызволил из «холодного плена» кота
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В Первоуральске зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков вызволил кота из «холодного плена». Бедолага забрался в закрытый приямок при здании на улице Чкалова и не смог выбраться. На улице тем временем было очень холодно.
О попавшем в беду животном ему сообщила местная жительница, услышавшая мяуканье, когда проходила мимо дома.
Как рассказал Зенков, приямок был накрыт сверху металлическим навесом, который не позволял заглянуть внутрь. В этой ситуации оставалось два варианта: посмотреть в приямок с помощью эндоскопа или попробовать выкрутить несколько шурупов и отогнуть край навеса.
Когда лист металла был освобожден от шурупов и приподнят выяснилось, что приямок имеет глубину порядка 2 метров, а на его дне валялось несколько коробок, в одной из которых прятался кот.
Забрали кота волонтёры из местного приюта, приехавшие на место, чтобы сразу согреть животное в машине.
О попавшем в беду животном ему сообщила местная жительница, услышавшая мяуканье, когда проходила мимо дома.
Как рассказал Зенков, приямок был накрыт сверху металлическим навесом, который не позволял заглянуть внутрь. В этой ситуации оставалось два варианта: посмотреть в приямок с помощью эндоскопа или попробовать выкрутить несколько шурупов и отогнуть край навеса.
«Надо сказать, что температура воздуха приближалась к -20 С, и это не слишком располагало к кропотливой работе с эндоскопом, так что был без колебаний выбран второй вариант»,
– объяснил зооспасатель.
Когда лист металла был освобожден от шурупов и приподнят выяснилось, что приямок имеет глубину порядка 2 метров, а на его дне валялось несколько коробок, в одной из которых прятался кот.
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
«Кота не составило труда извлечь на поверхность удочкой с петлей. Он был совсем не дикий, по-видимому сильно замёрзший, и без возражений дал посадить себя в переноску»,
– написал Зенков.
Забрали кота волонтёры из местного приюта, приехавшие на место, чтобы сразу согреть животное в машине.
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