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В Первоуральске екатеринбургский зооспасатель вызволил из «холодного плена» кота

15.57 Суббота, 25 февраля 2023
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В Первоуральске зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков вызволил кота из «холодного плена». Бедолага забрался в закрытый приямок при здании на улице Чкалова и не смог выбраться. На улице тем временем было очень холодно.

О попавшем в беду животном ему сообщила местная жительница, услышавшая мяуканье, когда проходила мимо дома.

Как рассказал Зенков, приямок был накрыт сверху металлическим навесом, который не позволял заглянуть внутрь. В этой ситуации оставалось два варианта: посмотреть в приямок с помощью эндоскопа или попробовать выкрутить несколько шурупов и отогнуть край навеса.

«Надо сказать, что температура воздуха приближалась к -20 С, и это не слишком располагало к кропотливой работе с эндоскопом, так что был без колебаний выбран второй вариант»,

– объяснил зооспасатель.


Когда лист металла был освобожден от шурупов и приподнят выяснилось, что приямок имеет глубину порядка 2 метров, а на его дне валялось несколько коробок, в одной из которых прятался кот.


Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com


«Кота не составило труда извлечь на поверхность удочкой с петлей. Он был совсем не дикий, по-видимому сильно замёрзший, и без возражений дал посадить себя в переноску»,

– написал Зенков.


Забрали кота волонтёры из местного приюта, приехавшие на место, чтобы сразу согреть животное в машине.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:47 Свердловские медики спасли более 50 недоношенных от необратимой слепоты с помощью инъекций
15:57 В Первоуральске екатеринбургский зооспасатель вызволил из «холодного плена» кота
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14:06 Три закупки свердловского Минздрава сорвались из-за жалоб в ФАС
12:47 Путин своим указом лишил гражданства уроженку Свердловской области
12:10 В столице Урала ночью группа подростков обворовала кафе
11:11 В Новоуральске подросток напал на 12-летнего мальчика с онкологией
10:09 В Арамиле под колёса угодил перебегавший через дорогу мальчик
20:54 В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром
20:26 По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы
19:48 Байкеры со всей России съезжаются в Екатеринбург для ледовых «покатушек»
19:25 ХК «Автомобилист» дома проиграл «Трактору»
19:01 В Свердловской области скончалась сбитая грузовым поездом пенсионерка
19:00 В Первоуральске закончился суд над молодым любителем кофе
18:35 Для екатеринбуржского медведя зима уже закончилась
17:31 Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию
16:51 Екатеринбуржнка обнаружила плесень в купленной дочке бутылочке сока
16:14 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отказе пассажирам в перелёте
15:11 В Свердловской области последствия снегопада ликвидировали 345 снегоуборочных машин
14:29 Жительнице Берёзовского чуть не упала на голову стеклянная банка
13:29 Три грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли участок ЕКАД
13:02 Три дома сгорели в коллективном саду Асбеста
12:21 Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
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