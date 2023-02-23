Возрастное ограничение 18+

В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром

20.54 Пятница, 24 февраля 2023
Общество
Фото Антона Каптелова
В бывшем кинотеатре «Заря», который переформатировали в культурно-общественное пространство, в ближайшую субботу снов застрекочет кинопроектор. Правда, кино покажут не из текущего (и довольно скудного) репертуара оставшихся ещё в Екатеринбурге «на плаву» кинотеатров.

На экране экс-кинотеатра «Заря» 25-го февраля будут «крутить» старую кинохронику, посвящённую уральскому машиностроению. Плёнку с ней одолжили у музея завода УЭТМ. Во время сеанса зрители смогут увидеть выпуски киножурнала «Советский Урал» 1960-х годов. В архивных кадрах запечатлены различные события, происходившие на уральских заводах, лица рабочих, трудившихся на этих предприятиях в советское время. Показ кинохроники будет сопровождаться комментариями Натальи Рукавишниковой, директора музея УЭТМ.

Начало сеанса в «Пространстве Заря» в 15:00.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
23 февраля 2023
Уникальных кукол покажут в екатеринбургском креативном кластере «Л52»
17 февраля 2023
Вечер памяти мамы Неизвестного пройдёт в екатеринбургском музее скульптора
15 февраля 2023
В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
16 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:54 В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром
20:26 По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы
19:48 Байкеры со всей России съезжаются в Екатеринбург для ледовых «покатушек»
19:25 ХК «Автомобилист» дома проиграл «Трактору»
19:01 В Свердловской области скончалась сбитая грузовым поездом пенсионерка
19:00 В Первоуральске закончился суд над молодым любителем кофе
18:35 Для екатеринбуржского медведя зима уже закончилась
17:31 Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию
16:51 Екатеринбуржнка обнаружила плесень в купленной дочке бутылочке сока
16:14 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отказе пассажирам в перелёте
15:11 В Свердловской области последствия снегопада ликвидировали 345 снегоуборочных машин
14:29 Жительнице Берёзовского чуть не упала на голову стеклянная банка
13:29 Три грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли участок ЕКАД
13:02 Три дома сгорели в коллективном саду Асбеста
12:21 Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
11:20 В Екатеринбурге жертвой мошенников стал один из руководителей теплоснабжающей компании
10:07 При пожаре в нижнетагильской пятиэтажке пострадала 71-летняя пенсионерка
21:14 Сжигать чучела и поедать блины готовятся в разных точках Екатеринбурга
20:44 Меньше года не дожил до векового юбилея ветеран ВОВ из посёлка Монетный
19:40 В Центре камнерезного дела в Екатеринбурге появился виртуальный музей
19:17 ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
17:09 На свердловской трассе произошло ДТП с участием патрульной машины
16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
15:25 Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды
14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
Все новости Свердловской области
17:24 ГД приняла закон, который позволяет ограничивать доступ к официальной статистике
16:55 Во Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского
15:52 В ЯНАО произошел взрыв на месторождении, погибли двое рабочих
13:33 Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 7 тысяч квадратных метров
13:02 В Алтайском крае опекунша получила 8,5 лет колонии за истязание приемных детей
11:57 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в нескольких регионах РФ
10:46 МЧС: в Красноярске горит складское здание, площадь пожара 2 500 кв. м
10:39 В подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой на площади 1000 кв.м
21:38 Послание Путина Федеральному собранию 63 раза прерывалось аплодисментами
18:24 В Беларуси приняли закон о смертной казни за госизмену
16:39 Путин выступил с Посланием Федеральному собранию
15:46 Путин: Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ
15:17 Путин: инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года
14:43 Путин поручил создать специальный госфонд для помощи семьям военнослужащих
14:07 Путин выступает с посланием Федеральному собранию
13:54 У депутатов Госдумы перед посланием Путина проверяют температуру
13:25 МЧС: в корпусе Новосибирского госуниверситета произошел пожар, эвакуировали 600 человек
13:03 На Сахалине экс-начальник ОМВД получил 7 лет тюрьмы по делу о крупной взятке
12:36 В Венеции из-за сильных отливов пересохли каналы
12:09 В Орске депутаты отправили в отставку председателя горсовета, прокурор внес протест
10:55 Число жертв мощных ливней в Бразилии выросло до 40 человек
18:18 В подмосковной Лобне горел павильон в торговом центре, сообщается о погибших
17:41 В Курской области при пожаре в блиндаже погибли шесть военнослужащих
17:08 СМИ: в Шымкенте вооруженный мужчина открыл стрельбу, есть раненые
16:40 ФСБ: в России задержаны 34 человека по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
16:10 Бастрыкин: в России возбуждено 152 уголовных дела «о дискредитации ВС»
Все новости России и мира
20:54 В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром
20:26 По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы
19:48 Байкеры со всей России съезжаются в Екатеринбург для ледовых «покатушек»
19:25 ХК «Автомобилист» дома проиграл «Трактору»
19:01 В Свердловской области скончалась сбитая грузовым поездом пенсионерка
19:00 В Первоуральске закончился суд над молодым любителем кофе
18:35 Для екатеринбуржского медведя зима уже закончилась
17:31 Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию
16:51 Екатеринбуржнка обнаружила плесень в купленной дочке бутылочке сока
16:14 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отказе пассажирам в перелёте
15:11 В Свердловской области последствия снегопада ликвидировали 345 снегоуборочных машин
14:29 Жительнице Берёзовского чуть не упала на голову стеклянная банка
13:29 Три грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли участок ЕКАД
13:02 Три дома сгорели в коллективном саду Асбеста
12:21 Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
11:20 В Екатеринбурге жертвой мошенников стал один из руководителей теплоснабжающей компании
10:07 При пожаре в нижнетагильской пятиэтажке пострадала 71-летняя пенсионерка
21:14 Сжигать чучела и поедать блины готовятся в разных точках Екатеринбурга
20:44 Меньше года не дожил до векового юбилея ветеран ВОВ из посёлка Монетный
19:40 В Центре камнерезного дела в Екатеринбурге появился виртуальный музей
19:17 ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
17:09 На свердловской трассе произошло ДТП с участием патрульной машины
16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
15:25 Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды
14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK