В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В бывшем кинотеатре «Заря», который переформатировали в культурно-общественное пространство, в ближайшую субботу снов застрекочет кинопроектор. Правда, кино покажут не из текущего (и довольно скудного) репертуара оставшихся ещё в Екатеринбурге «на плаву» кинотеатров.На экране экс-кинотеатра «Заря» 25-го февраля будут «крутить» старую кинохронику, посвящённую уральскому машиностроению. Плёнку с ней одолжили у музея завода УЭТМ. Во время сеанса зрители смогут увидеть выпуски киножурнала «Советский Урал» 1960-х годов. В архивных кадрах запечатлены различные события, происходившие на уральских заводах, лица рабочих, трудившихся на этих предприятиях в советское время. Показ кинохроники будет сопровождаться комментариями Натальи Рукавишниковой, директора музея УЭТМ.Начало сеанса в «Пространстве Заря» в 15:00.