ХК «Автомобилист» дома проиграл «Трактору»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» встречался дома с челябинским «Трактором». Игра, проходившая на арене КРК «Уралец», завершилась уверенной победой гостей с Южного Урала со счётом 1:5.Гости открыли счёт уже на 15-й секунде матча – шайбу в ворота «Автомобилиста» забросил Никита Сошников. На 13-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер увеличил преимущество челябинцев до двух шайб.Во второй двадцатиминутке челябинцы забросили ещё две шайбы – отличились Михаил Котляревский, а Никита Сошников оформил дубль. В итоге на последний перерыв команды уходили при счёте 0:4 в пользу «Трактора».На 12-й минуте третьего периода Кёртис Волк, реализовав большинство, сократил разницу в счёте. Но через три минуты большинство реализовали уже челябинцы – Владимир Ткачёв после передачи Максима Шабанова установил итоговый счёт в матче – 1:5.У «Автомобилиста» осталось в активе 81 очко. Команда занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, но в случае победы магнитогорского «Металлурга» над «Ак Барсом» может опуститься на 6-ю позицию. У «Трактора» 70 очков, команда ещё имеет теоретические шансы попасть в плей-офф – для этого необходимо, чтобы оступился нижнекамский «Нефтехимик», играющий сегодня свой последний матч в регулярном чемпионате.