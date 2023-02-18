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Екатеринбуржнка обнаружила плесень в купленной дочке бутылочке сока

16.51 Пятница, 24 февраля 2023
Общество
Фото: читатель E1.RU
Жительница Екатеринбурга обнаружила кусок плесени в бутылочке яблочного сока, который она купила своей полуторогодовалой дочке. Родительница заметила плесень уже после того, как малышке стало плохо, и она попросилась в туалет.

«Кал был зеленого цвета. Я решила проверить, что с соком, потому что от повседневной еды у нас всегда всё нормально, а кроме сока мы ничего не давали. В бутылке нас ждал сюрприз»,

– рассказала мама порталу «Е1».


По её словам, упаковка сока казалась целой, а до истечения срока годности оставалось ещё два с лишним месяца. Из-за того, что бутылочка заклеена этикеткой, она не обратила внимания на содержимое.

Бутылочку и найденный кусочек плесени родители выкидывать не стали, так как планируют защищать свои права, если у ребёнка ухудшится самочувствие.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:21 Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
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19:17 ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
17:09 На свердловской трассе произошло ДТП с участием патрульной машины
16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
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14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
13:07 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада
12:39 В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
11:24 Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго
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