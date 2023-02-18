Екатеринбуржнка обнаружила плесень в купленной дочке бутылочке сока

«Кал был зеленого цвета. Я решила проверить, что с соком, потому что от повседневной еды у нас всегда всё нормально, а кроме сока мы ничего не давали. В бутылке нас ждал сюрприз»,



– рассказала мама порталу «Е1».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга обнаружила кусок плесени в бутылочке яблочного сока, который она купила своей полуторогодовалой дочке. Родительница заметила плесень уже после того, как малышке стало плохо, и она попросилась в туалет.По её словам, упаковка сока казалась целой, а до истечения срока годности оставалось ещё два с лишним месяца. Из-за того, что бутылочка заклеена этикеткой, она не обратила внимания на содержимое.Бутылочку и найденный кусочек плесени родители выкидывать не стали, так как планируют защищать свои права, если у ребёнка ухудшится самочувствие.