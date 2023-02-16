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Мэрия Екатеринбурга не намерена препятствовать «точечной застройке» в Заречном микрорайоне

21.15 Среда, 22 февраля 2023
Общество
Место снесённой АТС на Бебеля, 122. Фото: Владислав Постников
Администрация Екатеринбурга не намерена препятствовать «точечной» застройке в Заречном микрорайоне города – в квартале улиц Бебеля – Опалихинская – Готвальда. Об этом изданию Е1 сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

По словам Галямова, власти Екатеринбурга за последние полгода предотвратили строительство около двадцати «точечников», но в случае со строительством высотки на месте бывшей АТС на Бебеля, 122 бессильны.
Причина, по словам Галямова, в том, что городская администрация не сможет заблокировать строительство на тех участках, владельцы которых получили все необходимые документы для застройки – под АТС на Бебеля, 122 основной документ – это ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), который мэрия выдала ещё в 2020 году.

Саму АТС снесли в прошлом месяце, тогда же «Вечерние ведомости» подробно писали о застройщике и его планах.


Снос здания АТС, январь 2023 года. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Случаи постройки жилых высоток на месте АТС в Екатеринбурге постепенно приобретают массовый характер – «Ростелеком» в последние годы избавился от зданий этого назначения ввиду ненадобности, и участки под ними приобрели лица, связанные с застройщиками. По словам того же Галямова, как правило, такой участок имеет площадь более 3 тысяч квадратных метров, а значит, является готовой «точкой» для застройки.

Одна из таких точек располагается в Юго-Западном микрорайоне – возле КДЦ «Дружба» – в прошлом году жители вышли на массовый протест, чтобы не допустить вырубки сквера рядом с АТС, и власти согласились сохранить сквер, однако от планы по застройке участка под самой АТС по-прежнему остаются.по инициативе депутата от «Единой России» Валентина Лаппо областные власти отняли у гордумы эти полномочия

Отметим, что до прошлого года решения об отнесении земельного участка к той или иной территориальной зоне (то есть изменения в Правила землепользования и застройки – ПЗЗ) в Екатеринбурге проходили через городскую думу, однако в апреле 2022 года по инициативе депутата от «Единой России» Валентина Лаппо областные власти отняли у гордумы эти полномочия, и теперь изменения в ПЗЗ утверждаются лишь чиновниками администрации, что сделало процесс куда менее публичным – зачастую жители соседних участков и не знают, что меняется назначение расположенной рядом с их домами территории, либо узнают об этом в последний момент.

В случае с участком под АТС на Бебеля, 122 была установлена территориальная зона Ж-5 (многоэтажная жилая застройка), которая позволяет построить высотный жилой дом. Администрация города может изменить территориальную зону, и делала это в отношении других участков, но, как сказал Рустам Галямов Е1, это не поможет воспрепятствовать застройке участка на Бебеля, 122, поскольку ГПЗУ выдавался в период действия зоны Ж-5.


Для участка под АТС «заблаговременно» установили территориальную зону Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)


При этом в ответ на запрос «Вечерних ведомостей» другой чиновник городской администрации – начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов – сообщил, что до настоящего времени в мэрию не поступал новый проект межевания территории от застройщика — при том что старый проект летом минувшего года был отклонён и отправлен на доработку.
Кроме того, Габдрахманов отметил, что разрешение на строительство объекта на данном участке мэрией не выдавалось.


Ответ администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» по поводу планов возведения объекта на месте АТС на Бебеля, 122


Таким образом, если отталкиваться от ответа начальника Главархитектуры, застройщику необходимо преодолеть ещё как минимум две стадии до выхода на этап строительства объекта.

Напомним, во время общественных обсуждений проекта летом прошлого года большинство их участников высказалось против постройки жилого дома на участке – жители соседних домов указывали, в частности, на нагрузку на коммунальную инфраструктуру, а также высказывались против того, чтобы через зелёный двор был организован пожарный проезд (он был предусмотрен проектом на месте пешеходной тропинки).

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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