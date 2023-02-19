ХК «Автомобилист» уступил дома «Салавату Юлаеву» и пропустил уфимцев вперёд в таблице

Владислав Постников © Вечерние ведомости

22 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» принимал дома уфимский «Салават Юлаев». Игра имела важное турнирное значение, поскольку перед матчем команды в таблице разделяло всего одно очко.В первом периоде «Автомобилист» дважды играл в большинстве, но реализовать численное преимущество екатеринбуржцам не удалось. Зато в промежутке между двумя удалениями «Салават Юлаев» смог открыть счёт – после передачи Александера Хмелевского шайбу в ворота Юхана Маттссона переправил Алексей Пустозёров — 0:1.Второй и третий периоды прошли в достаточно упорной борьбе, но без удалений. Преимуществом во второй двадцатиминутке владели уфимцы, а вот в третьем периоде уже «Автомобилист» обрушил на ворота «Салавата» шквал атак. Закономерным итогом стали заброшенные шайбы – во втором периоде снова отличился Пустозёров, причём результативную передачу вновь отдал Хмелевский, а в третьем периоде Брукс Мэйсек после паса Кёртиса Волка сократил разницу в счёте до одного гола.В концовке «Автомобилист» мог отыграться, но шайба никак не хотела залетать в ворота голкипера уфимцев Ежова. Результатом этого стало снятие вратаря и гол в пустые ворота Данила Башкирова. Результативной передачей в этой атаке вновь отметился Саша Хмелевский – таким образом американец украинского происхождения поучаствовал по всех трёх голах «Салавата Юлаева».После поражения «Автомобилист» пропустил вперёд «Салават Юлаев» в турнирной таблице Восточной конференции – теперь у уфимцев 82 очка, а у екатеринбуржцев осталось 81 очко. Командам осталось провести до конца регулярного чемпионата по два матча. На данный момент турнирный расклад таков, что сегодняшние соперники могут встретиться уже в первом раунде плей-офф — «Салават Юлаев» и «Автомобилист» занимают четвёртое и пятое места в таблице «Востока» соответственно.Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт 24 февраля дома с челябинским «Трактором», ещё сохраняющим теоретические шансы на попадание в плей-офф, а, значит, мотивированным. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в Новосибирске с «Сибирью».