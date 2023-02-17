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Конец недели в Свердловской области будет холодным и снежным
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет холодно. Температура воздуха днем в районе -10°С. Ожидается снег.
Сегодня, 23 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, на юге до умеренного, местами изморозь. Днем -7…-12°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег. Днем -8…-10°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 24 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью на юге до умеренного. Ночью -13…-18°С, на севере -22…-27°С. Днем -9…-14°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -11…-13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 25 февраля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-20°С, при прояснении до -25°С. Днем -7…-12°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-17°С, днем -7…-9°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 23 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, на юге до умеренного, местами изморозь. Днем -7…-12°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег. Днем -8…-10°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 24 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью на юге до умеренного. Ночью -13…-18°С, на севере -22…-27°С. Днем -9…-14°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -11…-13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 25 февраля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-20°С, при прояснении до -25°С. Днем -7…-12°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-17°С, днем -7…-9°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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