В столице Урала на месяц перекроют Виражный и Столярный переулки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Октябрьском районе Екатеринбурга перекроют Виражный и Столярный переулки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей холодного водоснабжения. Ограничения будут действовать с 28 марта по 28 апреля.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.