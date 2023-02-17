Возрастное ограничение 18+
В столице Урала на месяц перекроют Виражный и Столярный переулки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Октябрьском районе Екатеринбурга перекроют Виражный и Столярный переулки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей холодного водоснабжения. Ограничения будут действовать с 28 марта по 28 апреля.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей холодного водоснабжения. Ограничения будут действовать с 28 марта по 28 апреля.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.
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