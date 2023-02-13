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Депутаты ЗССО поддержали изменение системы выборов в гордуму Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении законопроект об изменении системы выборов в гордуму Екатеринбурга.
Согласно законопроекту, число депутатов, избранных в городскую думу Екатеринбурга по партийным спискам, сокращается с 18 до 10, а число избираемых по одномандатным округам увеличивается с 18 до 25. Общее количество депутатов снизится с 36 до 35.
По действующей схеме – 18 депутатов избирается по партийным спискам, остальные 18 – по одномандатным округам.
Инициатором законопроекта стала депутатская группа «Екатеринбург», созданная по инициативе мэра города Алексея Орлова, и возглавляемая депутатом от «Единой России» Виктором Маслаковым.
В ходе обсуждения законопроекта между депутатами возникла дискуссия. Вице-спикер Законодательного собрания Александр Ивачев (избран от КПРФ) обвинил «Единую Россию» в снижении конкуренции на выборах.
За принятие в первом чтении законопроекта в итоге проголосовали 32 депутата, против – семь, трое не голосовали.
Согласно законопроекту, число депутатов, избранных в городскую думу Екатеринбурга по партийным спискам, сокращается с 18 до 10, а число избираемых по одномандатным округам увеличивается с 18 до 25. Общее количество депутатов снизится с 36 до 35.
По действующей схеме – 18 депутатов избирается по партийным спискам, остальные 18 – по одномандатным округам.
Инициатором законопроекта стала депутатская группа «Екатеринбург», созданная по инициативе мэра города Алексея Орлова, и возглавляемая депутатом от «Единой России» Виктором Маслаковым.
В ходе обсуждения законопроекта между депутатами возникла дискуссия. Вице-спикер Законодательного собрания Александр Ивачев (избран от КПРФ) обвинил «Единую Россию» в снижении конкуренции на выборах.
За принятие в первом чтении законопроекта в итоге проголосовали 32 депутата, против – семь, трое не голосовали.
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