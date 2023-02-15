Умер гендиректор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Скончался генеральный директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев. Он ушел из жизни 21 февраля 2023 года.Владимир Тюменцев родился в Свердловске 21 июля 1973 года. В 1995 году он окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» и посвятил всю свою трудовую жизнь благоустройству городских территорий и строительству автодорог.С его приходом на должность директора «Свердловскавтодора» в 2016 году в организации произошли значительные изменения. «Свердловскавтодор» активно участвует в федеральных и региональных программах, в том числе, долгосрочном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и нацпроекте «Повышение производительности труда». Особое внимание Владимир Тюменцев уделял вопросам повышения качества работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, модернизации производства, внедрению современных технологий и материалов.Заслуги Владимира Тюменцева перед отраслью были неоднократно отмечены муниципальными, региональными, федеральными и корпоративными наградами. Руководство УГМК выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича.Прощание с Владимиром Тюменцевым состоится завтра, 23 февраля. В 10.00 начнется прощальная панихида и отпевание в Храме Успения в Верхней Пышме. В 11.00 – захоронение на Верхне-Пышминском кладбище.