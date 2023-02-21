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За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 3509 тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Коммунальные службы за сутки вывезли с улиц Екатеринбурга 3509 тонн снежных масс. Уборка города продолжается в круглосуточном режиме.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в уборке города участвовали 534 рабочих, была задействована 401 спецмашина. Для борьбы с гололедом израсходовали около 207 тысяч тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 463 рабочих, задействовано 226 единиц спецтехники.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в уборке города участвовали 534 рабочих, была задействована 401 спецмашина. Для борьбы с гололедом израсходовали около 207 тысяч тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 463 рабочих, задействовано 226 единиц спецтехники.
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