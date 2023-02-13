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Единый тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля

10.57 Среда, 22 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
С 24 февраля стоимость проезда в электричках в пределах административных границ Екатеринбурга снизится до 35 рублей. О создании единого городского тарифа стало известно в конце января.

Единый городской тариф будет действовать на семи направлениях в границах станций «Шувакиш», «Березит», «Глубокое», «Аэропорт Кольцово», «разъезд Приисковый», «1639 км» и «Северка». По данным Свердловской пригородной компании, в границах Екатеринбурга ежесуточно курсирует по этим направлениям 142 электрички.

Кроме того, продолжат действовать все виды льгот на проезд, предусмотренных в электричках.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что объединение тарифных зон в пределах Екатеринбурга – это один из шагов к созданию наземного метро.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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22:40 Эдуард Россель объявил, что планируют разместить в здании Демидовского фонда в Екатеринбурге
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17:26 Водитель иномарки после аварии на Березовском тракте пытался подраться с полицейскими
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15:57 Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек
15:23 Магазину «Красное и Белое» около школы в Арамили запретили продавать табак
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