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Единый тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля
Общество
Фото: Вечерние ведомости
С 24 февраля стоимость проезда в электричках в пределах административных границ Екатеринбурга снизится до 35 рублей. О создании единого городского тарифа стало известно в конце января.
Единый городской тариф будет действовать на семи направлениях в границах станций «Шувакиш», «Березит», «Глубокое», «Аэропорт Кольцово», «разъезд Приисковый», «1639 км» и «Северка». По данным Свердловской пригородной компании, в границах Екатеринбурга ежесуточно курсирует по этим направлениям 142 электрички.
Кроме того, продолжат действовать все виды льгот на проезд, предусмотренных в электричках.
В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что объединение тарифных зон в пределах Екатеринбурга – это один из шагов к созданию наземного метро.
Единый городской тариф будет действовать на семи направлениях в границах станций «Шувакиш», «Березит», «Глубокое», «Аэропорт Кольцово», «разъезд Приисковый», «1639 км» и «Северка». По данным Свердловской пригородной компании, в границах Екатеринбурга ежесуточно курсирует по этим направлениям 142 электрички.
Кроме того, продолжат действовать все виды льгот на проезд, предусмотренных в электричках.
В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что объединение тарифных зон в пределах Екатеринбурга – это один из шагов к созданию наземного метро.
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Стали известны новые тарифы проездных в Екатеринбурге
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