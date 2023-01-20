Стоимость проезда в электричках в пределах Екатеринбурга снижена до 35 рублей

«По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тысяч пассажиров. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели потребуется дополнительно до 26,8 миллиона рублей», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Проезд в электричках в пределах Екатеринбурга в 2023 году будет стоить 35 рублей. Такое решение принял свердловский губернатор. Соответствующее постановление правительства региона объединяет все тарифные зоны и устанавливает единую плату для пассажиров на пригородных поездах на территории Екатеринбурга.На данный момент электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние до 35 километров. Это соответствует четырем тарифным зонам. Пассажир до сих пор платил от 35 до 91 рубля в зависимости от дальности поездки. К примеру, поездка от станции «Керамик» до станции «Шувакиш» (33 километра) обходилась в 91 рубль. Теперь же стоимость проезда установлена в размере 35 рублей для всех зон.Постановление правительство также утвердило порядок предоставления из областного бюджета субсидий перевозчику на возмещение недополученных доходов.В департаменте информполитики области отмечают, что данное постановление – это один из шагов к созданию наземного метро в Екатеринбурге.