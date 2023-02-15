В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры

«В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», – пишет Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости