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В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры

14.22 Среда, 22 февраля 2023
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году планируется отремонтировать 13 объектов культурного наследия. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

«В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», – пишет Орлов.


Так, в этом году запланирован ремонт фасадов:

- «Аптека» на Пушкина, 16;
- «Дом купца Н.А. Грачева» на Чернышевского, 2;
- «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление» на Воеводина, 5;
- «Дом купца Соснина» на 8 Марта, 22.

Ремонт фасадов и кровель выполнят на пяти объектах:

- «Дом контор» на Малышева, 42 / 8 Марта, 10;
- «Комплекс зданий: больница», проспект Ленина, 52е;
- «Дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников» на Пролетарской, 6;
- «Дом жилой В.И. Иванова» на Пролетарской, 10.
- «Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк» на Толмачева, 41.

Запланирована комплексная реставрация объектов:

- «Особняк с элементами неоготики» на 8 Марта, 20;
- «Усадьба Антипина П.А.: главный дом, флигель» на Октябрьской Революции, 52;
- «Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова» на Карла Либкнехта, 36 / Первомайская, 20;
- «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу».

Ранее главный редактор «Вечерних ведомостей» в своей колонке писал, как одни объекты культурного наследия в Екатеринбурге долгое время стоят без ремонта и разваливаются, а другие ремонтируют и реставрируют раз в каждые 10-15 лет.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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