Акушерку из Режа наказали за разглашение врачебной тайны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Реж Свердловской области пришлось наказать акушерку местной больницы. Её обвинили в разглашении врачебной тайны и оштрафовали за это.Разумеется, какую именно тайну разгласила работница Режевской центральной районной больницы, не разглашается. Известно только, что сделала она это в одной из соцсетей, общаясь с кем-то из посторонних, не имевших отношения ни к больнице, ни к пациенту, чья тайна была таким образом нарушена. Во время проверки, которую провела городская прокуратура, выяснилась ещё одна подробность, которая характеризует сотрудницу больницы не с лучшей стороны. Оказалось, что чужими тайнами она делилась прямо из лечебного заведения, в рабочие часы.Акушерку привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей, — как сообщает прокуратура Свердловской области.