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Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили предупреждение о сильных осадках. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, ночью 22 февраля в Свердловской области ожидается сильный снег.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, ночью 22 февраля в Свердловской области ожидается сильный снег.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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