Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили предупреждение о сильных осадках. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, ночью 22 февраля в Свердловской области ожидается сильный снег.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.