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Из-за снегопада в Екатеринбурге образовались огромные пробки
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня образовались огромные пробки из-за снегопада. Дорожная ситуация утром оценивалась в девять баллов.
Сейчас, по данным «Яндекс Карт», пробки снизились до семи баллов. Ситуация осложняется большим количеством ДТП: на Ново-Московском тракте, Объездной, Сибирском тракте, проспекте Ленина, улице Челюскинцев, проспекте Космонавтов и улице Таватуйской.
Ранее МЧС выпустило предупреждение о снегопаде, а ГИБДД призывало водителей быть особенно бдительными на дороге.
Сейчас, по данным «Яндекс Карт», пробки снизились до семи баллов. Ситуация осложняется большим количеством ДТП: на Ново-Московском тракте, Объездной, Сибирском тракте, проспекте Ленина, улице Челюскинцев, проспекте Космонавтов и улице Таватуйской.
Ранее МЧС выпустило предупреждение о снегопаде, а ГИБДД призывало водителей быть особенно бдительными на дороге.
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