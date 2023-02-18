Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололёде





– говорится в сообщении свердловского МЧС. «Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают о сильном снегопаде во вторник, 21 февраля, в Свердловской области. Также завтра ожидаются гололёд и гололедица на дорогах в виде снежного наката.Водителям также напоминают о необходимости избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим и дистанцию в период непогоды. Дальние поездки рекомендуют ограничивать.В случае происшествий необходимо сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».