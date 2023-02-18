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Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололёде
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде во вторник, 21 февраля, в Свердловской области. Также завтра ожидаются гололёд и гололедица на дорогах в виде снежного наката.
Водителям также напоминают о необходимости избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим и дистанцию в период непогоды. Дальние поездки рекомендуют ограничивать.
В случае происшествий необходимо сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными»,
– говорится в сообщении свердловского МЧС.
Водителям также напоминают о необходимости избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим и дистанцию в период непогоды. Дальние поездки рекомендуют ограничивать.
В случае происшествий необходимо сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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