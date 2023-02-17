В Калиновском лесопарке Екатеринбурга планируют построить иглу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вот тот редкий случай, когда новость о строительстве в лесу вызывает исключительно положительные эмоции. В ближайшие выходные в Калиновском лесопарке планируют воздвигнуть иглу — национальное зимнее жилище канадских эскимосов.Строительство иглу начнётся в субботу, 25-го февраля. В тот же день и закончат, ведь это один из самых быстрых способов получить крышу над головой, пусть и работает он только в снежные зимы. Куполообразное сооружение строится из «кирпичей» хорошо спрессованного снега без использования каких-либо других материалов. Оно хорошо держит тепло внутри и способно защитить от сильных метелей и вьюг. А по весне, с наступлением тёплых дней, попросту тает, не оставляя за собой ни следа (и, значит, являясь самым экологически чистым видом строительства).Акцию с постройкой иглу придумали защитники Калиновского лесопарка, которых сплотила угроза появления 4-хполосной автодороги в этом «особо охраняемом» объекте природы. И хоть угроза эта отступила, наиболее активные и любящие лес жители Екатеринбурга «не расходиться», а продолжать совместными усилиями поддерживать и облагораживать лесопарк. Уже на следующий день после строительства иглу ими запланирована прогулка по лесным тропам с целью подкормить местных птиц. Подобная прогулка уже проводилась в те дни, когда вопрос с автодорогой через лес ещё не был решен. И, кажется, мы становимся свидетелями зарождения новой традиции — массового зимнего кормления птиц Калиновского лесопарка. По весне кормушки будут убираться с территории лесопарка, чтобы не портили пейзажа и не отучали птиц искать корм самостоятельно. А зимой снова будут развешиваться на ветках деревьев в поддержку пернатым.