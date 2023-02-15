В Екатеринбурге выявили 220 нарушений ПДД водителями такси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы проводили в Екатеринбурге с 15 по 17 февраля рейд «Такси». За три дня проверено 635 легковых такси.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что пресечено 220 нарушений ПДД водителями такси. Среди наиболее частых нарушений – управление автомобилем с техническими неисправностями (привлечено к административной ответственности 72 водителя) и управлением автомобилем без документов, предусмотренных ПДД (48 случаев).Кроме того, шесть водителей привлекли к административной ответственности за управление автомобилем, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь или нанесена специальная цветографическая схема легкового такси.Среди нарушителей установили четырех иностранных граждан. Их доставили в отделы полиции. Все они проверены на предмет законности пребывания на территории РФ.