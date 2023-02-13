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В Свердловской области выявили 437 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 437 человек. С начала пандемии зарегистрировано 576 484 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 152 человек. Всего вылечились 560 103 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 931.
В связи с выздоровлением выписали 152 человек. Всего вылечились 560 103 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 931.
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