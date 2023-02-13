В Свердловской области выявили 437 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 437 человек. С начала пандемии зарегистрировано 576 484 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 152 человек. Всего вылечились 560 103 свердловчанина.Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 931.