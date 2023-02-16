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Мэрия Екатеринбурга проигнорировала замечание, поступившее во время общественных обсуждений нового небоскрёба
Общество
Фото: проектная документация
Во время общественных обсуждений, проводившихся по проектам межевания и планировки территории в квартале улиц Малышева – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Красноармейская, администрация Екатеринбурга проигнорировала замечания, отправленные одной из горожанок, даже не отразив их в итоговом протоколе. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова, которая и отправляла замечания.
Градостроитель по образованию Марина Сахарова отправила пронумерованный по пунктам перечень замечаний и предложений к проектам межевания и планировки территории в районе небоскрёба «Высоцкий» (фактически предметом этих обсуждениях было размещение ещё одного небоскрёба в этом квартале), однако мэрия пропустила два пункта. Сахарова считает это нарушением и рассматривает возможность обращения в прокуратуру.
В частности, Сахарова указала в своих замечаниях, что в проекте отсутствуют обоснования возможности увеличения нагрузок на инженерную инфраструктуру при планировании нового строительства многофункционального административно-гостиничного комплекса 49238 кв.м. и многоуровневой автостоянки 382 м/места, предполагающих масштабное потребление коммунальных услуг — в итоговом протоколе по результатам обсуждений это замечание никак не было отражено. Также, по словам Сахаровой, другие её замечания были отражены в протоколе лишь фрагментарно.
Марина Сахарова ссылается на статью 5.1 Градостроительного Кодекса, в которой указано, что все предложения и замечания подлежат регистрации и обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в городской департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, чтобы выяснить, по какой причине замечания не были отражены в протоколе.
Отметим, что результаты общественных обсуждений по проектам ПЗЗ, планировки и межевания территории носят лишь рекомендательный характер.
Градостроитель по образованию Марина Сахарова отправила пронумерованный по пунктам перечень замечаний и предложений к проектам межевания и планировки территории в районе небоскрёба «Высоцкий» (фактически предметом этих обсуждениях было размещение ещё одного небоскрёба в этом квартале), однако мэрия пропустила два пункта. Сахарова считает это нарушением и рассматривает возможность обращения в прокуратуру.
В частности, Сахарова указала в своих замечаниях, что в проекте отсутствуют обоснования возможности увеличения нагрузок на инженерную инфраструктуру при планировании нового строительства многофункционального административно-гостиничного комплекса 49238 кв.м. и многоуровневой автостоянки 382 м/места, предполагающих масштабное потребление коммунальных услуг — в итоговом протоколе по результатам обсуждений это замечание никак не было отражено. Также, по словам Сахаровой, другие её замечания были отражены в протоколе лишь фрагментарно.
Иллюстрация: предоставлена Мариной Сахаровой.
Марина Сахарова ссылается на статью 5.1 Градостроительного Кодекса, в которой указано, что все предложения и замечания подлежат регистрации и обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в городской департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, чтобы выяснить, по какой причине замечания не были отражены в протоколе.
Отметим, что результаты общественных обсуждений по проектам ПЗЗ, планировки и межевания территории носят лишь рекомендательный характер.
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Мэрия Екатеринбурга не стала учитывать критические замечания к проекту нового небоскрёба рядом с «Высоцким»
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